Sondaggi, Lorenzo Pregliasco gela il Pd: "Non c'è trippa per gatti", la mappa choc dei collegi

Il distacco è enorme: tra centrodestra e centrodestra ci sono almeno 18 punti di differenza nella media dei sondaggi e lo scarto si rispecchia nelle previsioni dei collegi. A Omnibus, su La7 il sondaggista Lorenzo Pregliasco, direttore di YouTrend, mostra le mappe delle previsioni elettorali per il voto del 25 settembre. "Il quadro di collegi rispecchiai rapporti di forza nazionali, con lo schieramento del centrodestra molto avanti a livello nazionale di quasi 20 punti".

I collegi uninominali decidono circa un terzo dei parlamentari, per questo abbiamo visto una direzione del Pd estremamente tesa perché "i posti buoni sono davvero pochi", spiega Pregliasco. E i candidati dem devono anche dividerli con gli alleati e "non c'è molta trippa per gatti". Secondo la Supermedia di YouTrend il centrodestra è dato al 48,6%,, il centrosinistra al 30,8, il MoVimento 5 Stelle al 10% e non arriva al 5% invece il terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Italexit balla intorno al 3%, l'asticella per entrare in Parlamento.

Ci sono "circa dieci collegi attualmente tendenti al centrosinistra, oltre 100 tendenti al centrodestra. Quelli in bilico sono soprattutto in Emilia-Romagna, Toscana, qualcosa in Liguria, Marche e Campania". Ma p un "quadro piuttosto severo per il centro-sinistra", commenta il sondaggista nella puntata di martedì 16 agosto.