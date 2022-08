Elezioni 2022, Giorgia Meloni: "Presidenzialismo necessario a causa del Pd"

16 agosto 2022 a

La riforma sul presidenzialismo infiamma la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre 2022. Il tema, presente nel programma elettorale del centrodestra, è stato rilanciato in questi giorni da Silvio Belusconi e da Giorgia Meloni provocando accese polemiche. È la leader di Fratelli d'Italia che proprio oggi su Twitter ha spiegato perché il presidenzialismo è una riforma necessaria per il nostro paese.

È il PD ad aver reso necessaria la riforma presidenziale. Anche una Repubblica parlamentare può essere stabile, se i partiti rispettano il responso delle urne. Non è così però in Italia, a causa della spregiudicatezza del PD. Per questo serve il #presidenzialismo — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) August 16, 2022

"È il PD ad aver reso necessaria la riforma presidenziale. Anche una Repubblica parlamentare può essere stabile, se i partiti rispettano il responso delle urne. Non è così però in Italia, a causa della spregiudicatezza del PD" ha precisato Giorgia Meloni. È palese l'attacco al leader dem Enrico Letta che ha definito il presidenzialismo "sbagliato" e un pericolo per la democrazia. Non c'è da stupirsi, infatti, visto che negli ultimi anni la sinistra si è trovata sempre al Governo, anche senza legittimazione popolare. Secondo Giorgia Meloni quindi, l'urgenza di una riforma presidenzialista sarebbe stata provocata proprio da chi adesso la demonizza.