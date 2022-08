Elezioni 2022, Giorgia Meloni si tiene la fiamma tricolore: "Fieri del nostro simbolo". Schiaffo al Pd

13 agosto 2022 a

Giorgia Meloni non si piega alle polemiche e punta alle elezioni del 25 settembre. Dopo la bufera sulla fiamma tricolore presente sul logo di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni non entra nel merito delle accuse ma ribadisce con un tweet di essere "fiera" del simbolo depositato questa mattina al Viminale. Del resto, la leader, aveva ribadito più volte la sua posizione sul fascismo e sulle leggi razziali e recentemente anche nel video trasmesso alla stampa estera in tre lingue diverse.

Eccolo qui, il nostro bel simbolo depositato per le prossime elezioni. Un simbolo del quale andiamo fieri. Il 25 settembre scegli @FratellidItalia#VotaFDI #Meloni pic.twitter.com/gXzjFA0r1M — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) August 13, 2022

"Eccolo qui, il nostro bel simbolo depositato per le prossime elezioni. Un simbolo del quale andiamo fieri. Il 25 settembre scegli @FratellidItalia #VotaFDI #Meloni" ha cinguettato la leader. Il simbolo ha lo sfondo blu con in giallo il nome di Giorgia Meloni e in basso la Fiamma tricolore. Depositati al ministero dell'Interno anche i simboli del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle.