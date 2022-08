Simbolo Fratelli d'Italia, qual è il significato. Continua la guerra sinistra contro Giorgia Meloni

12 agosto 2022 a

Come al solito, grande specialità della sinistra è voler disegnare il centrodestra a proprio piacimento. E così Repubblica impronta un mini congresso sulla fiamma nel simbolo di Fratelli d’Italia, tenuto, ovviamente, da esponenti del centrosinistra. Punto di partenza sono le dichiarazioni con cui Giorgia Meloni ha definitivamente e inequivocabilmente (perché a quanto pare il fattore anagrafico non era sufficiente) escluso qualsiasi legame con l’eredità storica del fascismo. Ovviamente, l’areopago progressista sentenzia un 5 in pagella. “Se fosse stato fatto qualche settimana prima sarebbe stato più credibile”, pontifica Andrea Orlando, “e se si superasse la fiamma tricolore sarebbe meglio”.

Elly Schlein, vice presidente della giunta regionale in Emilia Romagna, ragiona: “se parli di Dio, patria e famiglia, lasci la fiamma nel simbolo, e difendi i manifesti pro-vita, onestamente non bastano due minuti di videomessaggio per smarcarsi dalle ambiguità”. Non poteva mancare Laura Boldrini: “Meloni dovrebbe spiegare perché nel simbolo di Fratelli d’Italia compare la fiamma tricolore, raffigurazione del regime che risorge dalla tomba del dittatore”.

Insomma, votata all’unanimità la cancellazione del simbolo. Come se non bastasse, viene interpellato anche un esponente dell’area totalmente opposta, Roberto Jonghi Lavarini, esponente della destra radicale: “Meloni ha cambiato idea, diventando molto velocemente liberale, conservatrice, europeista, atlantista? Legittimo, ci mancherebbe, allora tolga definitivamente la fiamma tricolore del suo nuovo partitone sistemico moderato”. Insomma, una mozione bipartisan. Che sconvolgerà, c’è da credere, le impressioni degli italiani in questa campagna elettorale.