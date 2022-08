Cosa ha detto la Gelmini su Berlusconi, lo sfogo a L'Aria Che Tira: chi è davvero il Cav

11 agosto 2022 a

Mariastella Gelmini, ex fedelissima di Silvio Berlusconi ora confluita nel partito con Carlo Calenda, ospite a L'aria che tira Estate commenta le dure parole del Cav dopo la sua uscita da Forza Italia. "Sono dispiaciuta, le sue parole fanno male" ammette Gelmini. A caldo, appena saputo dell'addio di Brunetta e Gelmini al suo partito, Berlusconi aveva detto "Riposino in pace. Non sono abituato a commentare le decisioni di chi tradisce senza motivi e prospettive politiche".



#lariachetira @MsGelmini: "Il mio affetto, la mia stima e la mia riconoscenza verso Berlusconi rimangono immutati. Le sue parole non lo dipingono per quello che è, è stato sempre molto generoso e buono, le attribuisco a un momento di rabbia" https://t.co/D43kdYfNd0 — La7 (@La7tv) August 11, 2022

Ma Gelmini non si scompone e a proposito del suo rapporto con il Cav e spiega: "Ribadisco con sincerità che il mio affetto, la mia stima e la mia riconoscenza verso Berlusconi rimangono immutati. È chiaro che è uno strappo doloroso e le sue parole non lo dipingono per quello che è, è stato sempre molto generoso e buono, le giustifico perché le attribuisco a un momento di rabbia" E sul suo abbandono a Forza Italia chiarisce: "Da tempo la deriva sovranista e populista aveva tolto smalto alla Forza Italia che conoscevo, poi la scelta di far cadere Draghi e la federazione con la Lega sovranista di Salvini in cui non mi riconoscevo, hanno prodotto la rottura".