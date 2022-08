Parlamentarie M5s, i big stanno alla larga da Conte. Di Battista e Raggi non si candidano, fuori Casalino

08 agosto 2022 a

Sono scaduti i termini per le autocandidature alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle. La procedura telematica che ha consentito a tutti gli iscritti di candidarsi per le elezioni del 25 settembre, si è conclusa alle 14 di oggi. Attesa per l’elenco delle candidature che sarà comunicato in serata, ma alcuni assetti sono già chiari: alcuni big del Movimento sentono l'odore della disfatta e scaricano Giuseppe Conte. Niente candidatura per Alessandro di Battista e Virginia Raggi. Fuori anche Rocco Casalino mentre è scesa in campo l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino.

Grillino dei "no" a tutto, Dibba tentato dal ritorno in Parlamento

Stamattina, durante un'intervista su Radio Capital, Giuseppe Conte aveva espresso dubbi sulle autocandidature di Virginia Raggi e di Alessandro Di Battista, senza commentare invece quella possibile dell’ex procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho. Raggi "tecnicamente rientra nel vincolo del doppio mandato", ha spiegato l’avvocato. Per quanto riguarda Di Battista invece: "Non si è iscritto al Movimento, non credo voglia partecipare alle parlamentarie e rientrare nel Movimento, se vorrà farlo ne parleremo". Forfait anche per Rocco Casalino che, secondo quanto si apprende, non ha presentato la sua autocandidatura per concorrere alle parlamentarie del Movimento 5Stelle, che si terranno molto probabilmente il 16 agosto prossimo. Casalino avrebbe deciso quindi di continuare ad occuparsi della comunicazione del presidente Giuseppe Conte. Salvo sorprese, dunque, Di Battista Raggi e Casalino restano fuori dalle parlamentarie mentre Chiara Appendino è scesa in campo.