Elezioni 2022, Chiara Appendino debutta su TikTok. L'ex sindaca di Torino inizia la campagna elettorale

08 agosto 2022 a

a

a

Chiara Appendino debutta su TikTok. L'ex sindaca di Torino, all'indomani dell'annuncio della candidatura per il M5s alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, è già a caccia di voti. Il primo contenuto pubblicato sul social è un video in cui Appendino appare seduta su una panchina in un giardino e parla di un tema a lei caro: le donne e la parità di genere, snocciolando dati e sottolineando che c'è ancora tanto lavoro da fare. "Pari opportunità significa parità sociale, parità professionale, parità salariale", sottolinea Appendino ricordando che "nel 2020 sono andati in fumo 444 mila posti di lavoro e il 73% apparteneva alle donne. In Italia il part time forzato colpisce il 70% delle donne. Sono dati drammatici - osserva l'ex prima cittadina - per questo bisogna lottare affinché nella nostra società ci sia una vera, effettiva, parità di genere tra uomini e donne, quindi nelle realtà economiche, politiche, sociali, associative, sindacali del nostro Paese".

Aria di disastro nel M5s, anche Di Battista e Raggi stanno alla larga da Conte







E poi un passaggio sulle malattie invisibili e sulla violenza sulle donne. "Bisogna supportare la ricerca medica per quanto riguarda quelle malattie ginecologiche, penso ad esempio all'endriometriosi, alla vulvodinia, e va affrontato il tema degli obiettori di coscienza, il diritto all'aborto va sempre garantito. Dobbiamo contrastare la violenza di genere per questo è molto importante educare all'affettività, alla sessualità. E non dimentichiamoci che dobbiamo favorire il percorso delle donne nelle materie scientifiche" conclude Appendino. Il suo profilo, appena creato, conta solo una decina di follower e 98 persone seguite.