Elezioni, Nello Musumeci pronto alle dimissioni. La mossa del governatore spiazza la sinistra

"Mi dimetto o non mi dimetto?" Nello Musumeci medita ancora. Le dimissioni del presidente della Regione siciliana, dopo le voci degli ultimi giorni, sembrano sempre più probabili e consentirebbero di accorpare le prossime elezioni regionali con le politiche.

Musumeci, che ieri aveva ammesso di avere in corso una "riflessione su questa ipotesi", oggi sarà in visita istituzionale in tre comuni del palermitano. La notizia delle dimissioni è emersa dopo il vertice di stanotte in cui il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché, ha approvato il ddl sulle variazioni di bilancio. Domani Micciché ha convocato l’aula per le 11.00 promettendo “possibili comunicazioni dal presidente della Regione”.

La mossa per ottenere un effetto trascinamento per il centrodestra in uno dei suoi grandi bacini elettorali, proprio adesso che l'alleanza Pd-M5s è fragilissima. "Accorpare le elezioni è una facoltà che la legge attribuisce al presidente della Regione ed è una facoltà sulla quale sto riflettendo, pensando presto di sciogliere ogni riserva in un senso o nell'altro" aveva dichiarato Musumeci.