Controcorrente, gli schiaffi di Tommaso Cerno a Carlo Calenda: “Da sempre compagno, è tornato a casa”

Carlo Calenda ha deciso di stringere un’alleanza con il Partito Democratico, una scelta che non sorprende affatto Tommaso Cerno. Il senatore del Pd, sempre senza peli sulla lingua, è ospite della puntata del 2 agosto di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Alessandra Viero, e usa toni di fuoco nei confronti del leader di Azione: “Io ho smesso di credere a Babbo Natale tanti anni fa, figuriamoci a Calenda. Soltanto una persona che non conosce i rapporti veri tra Calenda il Pd può stupirsi di quello che è avvenuto oggi. Il compagno Calenda ha fatto il ministro con il Pd e ha fatto l’europarlamentare è ora tornato a casa sua. L’illusione del centro è un’illusione ottica dal 1994, in ogni finale di sistema qualcuno immagina di vedere l’acqua che non esiste, come succede in fondo al deserto”.

“Questo Paese - sottolinea Cerno - è strutturato con una divisione dei moderati da ormai quasi 30 anni e non sarà di certo Calenda, che è stato un esponente della sinistra italiana per tutta la sua carriera politica, a cambiare questa cosa. L’unico dubbio che mi viene è che siccome è stato bravo a prendersi una miriade di poltrone non gli venga in mente ai centristi di centrodestra di provare la stessa tecnica, ‘adesso lo facciamo noi il centro’, così vedono se glielo aumentano anche loro”.