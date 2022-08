Elezioni, Matteo Salvini cerca candidati tra i militanti della Lega e attende i curricula

01 agosto 2022 a

La Lega è al lavoro sulle liste in vista delle elezioni del 25 settembre. Da nord a sud, il partito di Matteo Salvini è alla ricerca di candidati tra i militanti, i dirigenti locali e gli attivisti. Secondo un'indiscrezione dell'AdnKronos, nelle scorse ore, è arrivato l'invito a spedire il curriculum attraverso una mail inviata dai vertici del Carroccio.

"Caro militante, nonostante i tempi ristrettissimi, è la volontà del segretario federale mettere tutti i nostri militanti in condizione di manifestare la propria disponibilità a candidarsi". La candidatura deve avvenire "per motivi organizzativi entro e non oltre le ore 23.59 del primo agosto".

"L'elenco dei nomi pervenuti sarà valutato a livello regionale e provinciale per selezionare un ristretto numero di profili da tutta la Toscana". Viene inoltre reso noto che "ogni militante ha un grande valore ma che purtroppo dobbiamo selezionare un numero ristretto di profili. Per questo l'invio della tua disponibilità non può essere vincolante" si legge nella mail. Per chi sarà invece selezionato si dovrà "impegnare a dar corso a tutti gli adempimenti burocratici previsti".