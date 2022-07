Elezioni politiche 2022, Luigi Di Maio sigla l'accordo con Bruno Tabacci: "Evoluzione di Insieme per il futuro"

30 luglio 2022 a

È arrivata la conferma ufficiale. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, fondatore di Insieme per il futuro (Ipf), ha siglato un accordo con il sottosegretario alla Programmazione economica Bruno Tabacci, fondatore di Centro Democratico. Lunedì dovrebbe essere ufficializzato il lancio del nuovo progetto in vista delle elezioni del 25 settembre. "Sarà l'evoluzione di Insieme per il futuro" confermano fonti dell'entourage del ministro.

Si tratta di un accordo prezioso per Luigi Di Maio. Grazie a questa mossa, infatti, il movimento del ministro degli Esteri eviterà di dover raccogliere le famose 60mila firme, necessarie per quei simboli che non hanno avuto una rappresentanza in parlamento autonoma dall’inizio della legislatura.