Elezioni politiche 2022, incontro tra Letta, Di Maio e Sala. Tutti uniti per paura del centrodestra

26 luglio 2022 a

a

a

Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha incontrato nel pomeriggio a Roma il leader di Insieme per il futuro Luigi Di Maio e il sindaco di Milano Beppe Sala. Un incontro preceduto questa mattina dalla direzione nazionale dei dem, svoltasi a Montecitorio, in cui il segretario ha ribadito la lettura della competizione elettorale del 25 settembre come una scelta tra Pd e Fratelli d’Italia e in cui ha confermato che le porte restano chiuse a un’alleanza con il Movimento 5 Stelle.

Garante del Pnrr? Ma se Draghi non riesce neanche a completare i lavori a casa sua...

Il sindaco di Milano è stato intercettato da Fanpage all'uscita dall’incontro: «Sto solo cercando di dare una mano, è chiaro che Enrico Letta è il segretario di un partito che per me è un riferimento, non essendo il mio, e anche un amico da tanti anni. Volevo capire la situazione. Io non sarò di questa partita, l'ho detto tante volte, ma da qui a disinteressarmi in un momento così delicato per il nostro Paese ce ne passa molto. Io non sarò parte diretta della creazione di nulla, però il mio interesse è capire cosa farà il mondo del centrosinistra e come affronterà questo momento delicato. Ci sono - ha sottolineato Sala - principi fondamentali che sono alla base del mio modo di vedere la politica e dei miei valori, come l'idea di dare importanza e peso all'ambiente e a un credo europeista totale».