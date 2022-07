Crisi di governo, pure Romano Prodi sfotte Giuseppe Conte: “Si è suicidato”

23 luglio 2022 a

Tra le tante voci critiche che negli ultimi giorni hanno duramente commentato le mosse di Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, c’è anche un suo precedente. Si tratta di Romano Prodi, che in un’intervista a Il Foglio non ha lesinato critiche nei confronti dell’avvocato del popolo: “Ragazzi, Conte si è suicidato, politicamente parlando. E poi quando ha detto ‘la mia gente mi chiede di non votare la fiducia’ mi è sembrato di ascoltare di nuovo le parole che usò Fausto Bertinotti con me”.

L’affondo di Prodi non si conclude qui: “Ma motivare una scelta politica con la scusa della tua gente che lo chiede è populismo. Ragazzi, non scherziamo”. Adesso con le elezioni anticipate che si terranno il 25 settembre il M5S rischia il fragoroso botto: una mossa difficile da spiegare, anche alla luce dei sondaggi disastrosi, quella portata avanti da Conte e l’ala del partito che ha fatto di tutto per mandare a casa il governo guidato da Mario Draghi e scatenare la crisi e le successive dimissioni.