Crisi di governo, il centrodestra voterà solo la propria risoluzione per il Draghi-bis. Fine vicina

Si fa sempre più complicata la situazione politica e il destino del governo guidato da Mario Draghi. Fonti della coalizione di governo fanno sapere che i senatori del centrodestra della maggioranza voteranno soltanto la propria risoluzione, che chiede un «patto» per un nuovo governo, profondamente rinnovato, guidato ancora da Draghi e senza il Movimento 5 Stelle. “Se il centrodestra di governo vota solo la propria risoluzione come ha appena annunciato, si avvicina la fine della legislatura” l’analisi di Lorenzo Pregliasco di YouTrend.

Nel frattempo da sono andati in scena ripetuti contatti in queste ore tra la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il segretario della Lega, Matteo Salvini. Inoltre il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha avuto colloqui telefonici con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier Draghi. Il leader azzurro ha informato Mattarella e Draghi sulle decisioni prese dal centrodestra di governo. “Centrodestra unito per il bene del Paese” le parole di Salvini rientrato nei suoi uffici al Senato dopo il vertice di Villa Grande con Berlusconi.