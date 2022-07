Draghi bis, la manifestazione a Roma riunisce Calenda e Renzi. Boschi: "Appello trasversale"

18 luglio 2022

Carlo Calenda e Maria Elena Boschi insieme in piazza. Non è "un ritorno al passato", ma una comunione di intenti. "Draghi bis" è l'appello che proviene da piazza San Silvestro a Roma e che i due esponenti politici sostengono. Carlo Calenda affonda: "In questa piazza ci sono tanti cittadini che si sono stufati di vedere l'italiano più autorevole a livello internazionale, Mario Draghi, messo in discussione sia da quegli "scappati di casa" dei Cinque stelle, sia da quegli irresponsabili della Lega e di Forza Italia, che ormai sono un partito unico".

"Io non ho mai creduto al campo largo, credo molto al campo serio" chiosa Calenda. Anche Maria Elena Boschi, in piazza insieme a poco meno di 300 persone, chiede al premier di restare. "Credo che Draghi abbia tutti gli strumenti per capire cosa fare. Io credo che non sarà insensibile ad una richiesta che viene dai cittadini" afferma la deputata. "Questa è una piazza bella, pacifica e trasversale: non tutti votano lo stesso partito ma tutti chiedono di avere un governo serio e responsabile che sappia dare risposte concrete a famiglie e imprese" conclude Boschi. Non solo a Roma i cittadini sono scesi in piazza, al grido "Draghi bis", anche a Milano, Torino e Firenze si sono svolte nel pomeriggio manifestazioni di sostegno al premier in vista del suo discorso "cruciale" di mercoledì.