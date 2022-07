Governo, Giorgia Meloni smaschera il gioco del Pd: suppliche e giravolte pur di non votare

18 luglio 2022 a

La sinistra è pronta a tutto pur di non dare la parola agli italiani. Giorgia Meloni a torna a battere sul tasto delle elezioni anticipate a due giorni dalle comunicazioni del premier Mario Draghi al Parlamento. "Appelli, ripensamenti, suppliche e giravolte: per paura di esser sconfitta, la sinistra è disposta a tutto pur di scongiurare il ritorno al voto. Possono fuggire quanto vogliono, arriverà presto il giorno in cui dovranno fare i conti col giudizio degli italiani", scrive la leader di Fratelli d'Italia su Facebook, postando una foto del segretario dem Enrico Letta e la frase "le stanno tentando tutte pur di evitare di tornare al voto per paura di una sonora sconfitta".

Tutto il centrodestra è in fermento. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno ribadito ieri in una nota congiunta la linea già più volte espressa questi giorni: i 5Stelle sono ormai inaffidabili. "Le nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte - contraddistinte da ultimatum e minacce - confermano la rottura di quel ’patto di fiducià richiamato giovedì dal presidente Mario Draghi e alla base delle sue dimissioni", mettono nero su bianco Salvini e Berlusconi in una nota congiunta. E poi "confermano che sia da escludere la possibilità di governare ulteriormente con i 5 stelle per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità". Il Cavaliere e il segretario leghista "hanno concordato di attendere l’evoluzione della situazione politica, pronti comunque a sottoporsi anche a brevissima scadenza al giudizio dei cittadini".

