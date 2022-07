Crisi di governo, accordo Casellati e Fico dopo lo scontro nella maggioranza

18 luglio 2022 a

Le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi e il successivo dibattito sulla fiducia con il voto partiranno dal Senato. C'è l'accordo tra i presidenti del Senato Elisabetta Casellati e della Camera Roberto Fico. Dopo lo scontro accesissimo nella maggioranza i presidenti hanno deciso sciogliendo la riserva. saranno "comunicazioni fiduciarie" con intervento del presidente del Consiglio, discussione e voto nominale su risoluzioni di fiducia

La polemica feroce in vista di mercoledì era nata dalla richiesta dei presidenti dei gruppi di centrosinistra e M5S di far partire mercoledì le comunicazioni del premier Mario Draghi prima alla Camera con voto di fiducia e poi in Senato. Un'ipotesi che ha mandato su tutte le furie il centrodestra e che ha scatenato gli animi nell'assemblea 5S.

I parlamentari grillini hanno criticato e chiesto spiegazioni al capogruppo di Montecitorio Davide Crippa finito sotto accusa per aver richiesto, insieme al Pd, di invertire l'ordine tradizionale. La Lega ha attaccato: "Basta giochi di Palazzo di 5S e Pd, Draghi prima al Senato".

