Crisi di governo, "elezioni come le cavallette". L'ira di Giorgia Meloni: succede solo in Italia

Giorgia Meloni tira dritto verso le elezioni. La leader di Fratelli d'Italia ribadisce la sua posizione in maniera chiara e coerente. Dopo le dimissioni (respinte) del Premier Mario Draghi la Meloni entra in pressing e incalza sui social: "Olanda, Germania, Portogallo e Francia sono solo alcune delle Nazioni dove nell’ultimo anno, tra pandemia e guerra, si è regolarmente espressa la volontà popolare attraverso il voto. Altro che responsabilità, la vostra è solo paura del giudizio degli italiani. #ElezioniSubito"

Olanda, Germania, Portogallo e Francia sono solo alcune delle Nazioni dove nell’ultimo anno, tra pandemia e guerra, si è regolarmente espressa la volontà popolare attraverso il voto.

Altro che responsabilità, la vostra è solo paura del giudizio degli italiani. #ElezioniSubito pic.twitter.com/EycCzmw5IB — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) July 15, 2022

"Considererei davvero scandaloso mettere insieme il quarto governo di fila calato dall'alto con partiti che non condividono niente, solo per far vivacchiare la legislatura" ha detto la Meloni in un'intervista al Corriere.it. "Il racconto delle elezioni come le cavallette, come una delle sette piaghe d'Egitto, non lo condivido... Nelle democrazie parlamentari come la nostra c'è sempre un governo in carica fino al successivo. Se anche questo governo Draghi dovesse finire, io presumo che resterebbe in carica fino alle prossime elezioni'' auspica la leader forte del consenso nei sondaggi e dei risultati delle scorse amministrative.

