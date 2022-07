Pd, la riunione a Cortona diventa un caso: "Perché i dem si riuniscono in chiesa". Cattolici arrabbiati

Gianfranco Ferroni 05 luglio 2022 a

A tanti cattolici non è piaciuto vedere in televisione una riunione del Partito democratico organizzata all'interno di una chiesa. È successo in quel di Cortona, in un posto che viene chiamato "Centro Convegni Sant'Agostino" e viene sfruttato per ospitare iniziative di ogni tipo, ma l'edificio religioso conserva tutta la sua natura di luogo di culto agli occhi di uno spettatore: quindi vedere Dario Franceschini e gli altri big di Area Dem parlare da un pulpito, avendo alle spalle un tabernacolo, sa di profanazione, anche se lì di messe non se ne celebrano da anni.

Una negatività, quella provocata dalle bandiere della politica esposte in una chiesa, che di riflesso colpisce anche le autorità ecclesiastiche: guardare simili scene fa credere a un «imprimatur» nei confronti di chi organizza queste iniziative, specie quando c'è in mezzo un partito. Ma perché il Pd si riunisce in chiesa? Anche se sconsacrato, un edificio religioso mantiene per sempre il suo «spirito»: forse è meglio scegliere una sala meno impegnativa, la prossima volta. Anche se costa di più.

