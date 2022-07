Siccità, via libera allo stato d'emergenza. Soldi a Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna

04 luglio 2022 a

Il Consiglio dei ministri, nel corso di una riunione durata pochi minuti, ha approvato la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al deficit idrico in atto nelle regioni ricadenti nel bacino del Po e delle Alpi orientali: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.

Secondo quanto si apprende sono stati stanziati dal Consiglio dei ministri 10,9 milioni per l’Emilia Romagna, 4,2 milioni per il Friuli Venezia Giulia, 9 milioni per la Lombardia, 7,6 milioni per il Piemonte e 4,8 milioni per il Veneto.

