M5S, Giuseppe Conte sale al Quirinale: incontro con Sergio Mattarella. Il colpo di scena sul governo

29 giugno 2022 a

a

a

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è salito in serata al Quirinale per un colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, durato oltre un’ora. Lo riporta l’edizione online del Fatto Quotidiano. La Presidenza della Repubblica non conferma e non smentisce, anche se secondo quanto riferisce l’Ansa l’ex presidente del Consiglio avrebbe riportato al presidente della Repubblica la gravità della situazione ma non ha parlato con il capo dello Stato di uscite dal governo da parte dei pentastellati.

“Possibile lasciare il governo...”. Ius soli e cannabis: la Lega fa tremare Draghi

La situazione per l’esecutivo guidato da Mario Draghi è critica: i rumors, smentiti da Palazzo Chigi, su presunte pressioni del premier su Beppe Grillo per “far fuori” Conte dal M5S hanno scatenato un turbine di polemiche e in molti hanno ipotizzato l’addio della compagine grillina dalla maggioranza.

Draghi lascia il vertice Nato a sorpresa: il governo traballa. Allarme rosso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.