“Valutiamo di lasciare il governo”. La Lega inquieta Mario Draghi per colpa di ius scholae e cannabis

29 giugno 2022 a

a

a

La tensione tra la Lega e il resto dei partiti di maggioranza è al massimo livello. A far imbufalire i membri del Carroccio sono i due disegni di legge su ius scholae e cannabis, come ha detto a chiare lettere Riccardo Molinari, il capogruppo della Lega alla Camera che ha parlato prima della riunione urgente del partito con Matteo Salvini: “Sarebbe molto difficile spiegare ai cittadini perché la Lega sta al governo con chi parla di cannabis e ius soli invece di parlare di caro benzina e bollette. Abbiamo sollevato per tempo la questione e la risposta della sinistra è stata arrogante. Abbiamo aperto una riflessione politica, così non si può andare avanti. Se nel caso lasceremo il Governo? Siamo in riunione apposta per deciderlo”.

Draghi lascia il vertice Nato a sorpresa: il governo traballa. Allarme rosso

“Oggi la sinistra - ha detto ancora Molinari - ha minato le basi dei presupposti dell'ingresso della Lega nel governo Draghi. Siamo nel governo per affrontare l'emergenza sociale. Invece sinistra e Cinque Stelle discutono di ius soli, perché lo ius scholae è uno ius soli mascherato, e di legalizzazione delle droghe”.

“Gesto grave, sono sconcertato”. Il passo falso di Draghi fa indiavolare Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.