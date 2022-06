L'uscita di "Giggino" Di Maio fa guadagnare consenti al Movimento: nel sondaggio sale al 12,8%

24 giugno 2022 a

L'addio di Di Maio al Movimento fa bene ai Cinque Stelle. Lo dice il sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 21 e oggi 24 giugno. Per la prima volta è stata rilevata la forza elettorale di Insieme per il Futuro, il progetto politico lanciato dal ministro degli Esteri. Secondo i dati raccolti, Ipf raccoglierebbe la stessa cifra del Partito Comunista, un magro 1%.

Video su questo argomento "Contro la sinistra delle tasse, dei no e del degrado". C'è solo un centrodestra, leader in coro

E il M5S? Al momento i pentastellati orfani di "Giggino" ci guadagnerebbero due decimi rispetto alla settimana scorsa portandosi al 12,8%. Arretrano invece Fratelli d'Italia, Pd e Lega rispettivamente al 22,9%, al 22,3% e 16,7%. Cresce Forza Italia al 7,6% mentre Azione/+Europa scende al 4,2%. I Verdi sfiorano il 3% precedendo Italia Viva e Italexit (ciascuno al 2,2%).

Per il 48,4% degli intervistati il Movimento ci sarà ancora dopo le prossime politiche, ma sarà un partito più piccolo dell'attuale. L'11,4% crede invece che recupererà consenso, il 5,4% che avrà all'incirca la forza attuale, l'11,8% pensa che cambierà nome e darà luogo a varie scissioni, infine il 20,5% ritiene possibile o un suo scioglimento oppure una sua discesa sotto la soglia di sbarramento.

Riguardo il futuro di Di Maio, per il 31,1% il suo nuovo partito sarà parte di un grande centro, per il 26,8% sarà alleato del Pd alle prossime elezioni, per il 23,9% confluirà nel Pd o in un'altra formazione mentre in pochissimi credono a una riconciliazione con Conte e il M5S (2,3%).

