Controcorrente, Gianluigi Paragone demolisce Mario Draghi: “Racconta balle, Italia in ginocchio”

Gianluigi Paragone si scaglia contro Mario Draghi. Il leader di Italexit smonta punto per punto tutte le promesse fatte dal capo del governo nel corso di un’intervista rilasciata durante l’edizione del 24 giugno di Controcorrente, il talk show serale di Rete4 condotto da Veronica Gentili: “Andate fuori dagli studi televisivi e girate per il paese reale e vedere se Draghi ha tutta questa stima di cui invece gode nelle redazioni. Mi sembra che Draghi stia perdendo consenso, lo perde, lo perderà, perché non affronta e non incide nelle tematiche vere. Sono giorni che dibattiamo della scissione tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte quando a casa hanno il problema della bolletta, del caro spesa, problemi che ben conosciamo e che ora si sono acuiti. Gli agricoltori sono in ginocchio per via della siccità e non soltanto e questi parlano di cose senza senso, avulse, è un dibattito completamente scollato dalle esigenze del Paese”.

“Siccome Draghi piace tanto alla gente che piace allora - si arrabbia il senatore - bisogna osannare Draghi. Ma la verità è che Draghi sono settimane che sta raccontando balle agli italiani, sta dicendo che andava quasi tutto bene, promettendo un tappo, un tetto all’energia. La verità - chiosa Paragone - è che non ha messo nulla, la benzina costa un sacco, l’elettricità e l’energia sono care”.

