Controcorrente, Licia Ronzulli rivela il simbolo del nuovo gruppo di Luigi Di Maio

21 giugno 2022 a

a

a

Licia Ronzulli affronta la questione del nuovo gruppo di Di Maio. Lo fa durante la trasmissione "Controcorrente" in onda su Rete4. L'esponente di Forza Italia parla del simbolo che prenderà il gruppo di Di Maio. Il tema del simbolo è determinante perché per sedere in Parlamento è necessario utilizzare un simbolo presente alle ultime elezioni. "Di Maio è salito al Quirinale perché dovrà dargli i numeri del suo gruppo parlamentare - ha detto la Ronzulli - Ma il vero tema è quale sarà il suo simbolo. Forse ha già preso accordi su chi glielo cede. Forse sarà Tabacci...".

L'anatema di Casalino: aggressione contro i 5Stelle sarà un boomerang

Ma su questo scoppia il giallo. Bruno Tabacci, infatti, ha già chiarito che di simbolo non ne ha parlato con nessuno. Il simbolo di Centro democratico "in prestito" per i gruppi "Insieme per il futuro" di Luigi Di Maio? «Non ne so nulla. Ho letto questa cosa ma nessuno mi ha chiesto niente - lo ha detto a LaPresse Bruno Tabacci, titolare del simbolo in questione, depositato per le scorse elezioni - Sono stato in Senato - aggiunge - ma non ho parlato con nessuno. Non ho elementi».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.