Giorgia Meloni è stufa degli insulti di La7 e annuncia querele: basta falsità, la sinistra è allo sbando

“La mia risposta agli insulti di La7”. Giorgia Meloni passa al contrattacco con un video su Facebook in cui annuncia querele per il comportamento tenuto negli ultimi giorni da alcuni ospiti dei programmi televisivi della rete di Urbano Cairo: “Probabilmente delusa dal fatto che ormai gli italiani non sono più disposti a credere alle loro storie, una sinistra totalmente allo sbando passa le sue giornate a insultarmi e a mistificare le mie dichiarazioni. Nella vita mi sono sempre assunta le mie responsabilità, è ora che lo facciano anche gli altri. Querelerò chi ha raccontato falsità. Vediamo - sottolinea la leader di Fratelli d’Italia - se in questa Nazione si può ancora non essere di sinistra senza rischiare di diventare vittime dello spostato di turno grazie alle loro campagne d’odio”.

“A La7 si ascoltano e si dà spazio a tutte le opinioni. Sempre con equilibrio, pluralismo, cura giornalistica. Al servizio del pubblico, come dev’essere”. Così il direttore di La7, Andrea Salerno, scrive su Twitter in quella che appare una replica alle accuse rivolta all’emittente da Meloni, anche se la presidente di Fratelli d’Italia non viene citata nel tweet.

