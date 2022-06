Cartabianca, la previsione di Mauro Corona: “Centrodestra al governo, italiani stanchi”. Ma c'è un problema...

15 giugno 2022 a

Come di consueto la puntata di Cartabianca, anche nell’edizione del 14 giugno, si apre con il collegamento con Mauro Corona, con i soliti siparietti e scambi di battute con la padrona di casa del talk show di Rai3, Bianca Berlinguer. “Questi crocifissi che ho fatto rappresentano gli uomini, sono simboli di sofferenza, sono uomini messi in croce da tanti problemi, penso alle questioni economiche, all’aumento delle bollette e non solo” l’introduzione dello scrittore e amante della montagna, che si presenta in trasmissione davanti ad una serie di sculture sul tavolo di lavoro.

Berlinguer cambia poi discorso e chiede conto al suo ospite dei risultati delle elezioni amministrative e di ciò che indica il voto andato in scena nel weekend: “Le persone - sottolinea Corona - sono stanche delle risse e vorranno cambiare. Il centrodestra governerà a furia di divisioni. Ma per governare l’Italia serve anche un lato etico, non solo estetico”. Altro tema della puntata è quello dell’incontro tra Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta alla furia dei nazisti nei campi di concentramento, e Chiara Ferragni, influencer più famosa d’Italia, che è stata scelta come volto noto per continuare a combattere l’antisemitismo e permettere ai più giovani di capire meglio le tematiche legate agli orrori della seconda guerra mondiale. “Credo che qualsiasi testimone che abbia visibilità e faccia presa sui giovani debba portare avanti con forza la memoria dell’Olocausto, perché non si dimentichi mai. La memoria va tenuta viva” l’analisi di Corona.

Prima di chiudere il collegamento e passare al dibattito in studio Berlinguer legge i dati di un sondaggio "lanciato la settimana scorsa da Corona sui suoi social. L’85% delle persone ha detto che Mauro deve venire a Roma per l’ultima puntata di CartaBianca. Verrà davvero a trovarci la prossima settimana?”. La risposta di Corona non convince troppo la conduttrice, che teme che si tratti soltanto di una maniera carina per declinare l’invito.

