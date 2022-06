Giorgia Meloni sul salario minimo: “Solo un pretesto…”. Precarietà e discriminazione, è caos lavoro

07 giugno 2022 a

Giorgia Meloni, presente alla 60esima edizione del Salone Internazionale del Mobile, si è espressa su uno degli ultimi temi del dibattito politico, quello del salario minimo, uno dei nuovi cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle. La presidente di Fratelli d’Italia snobba la discussione, facendo capire che i problemi del mondo del lavoro in Italia sono altri: “Rischiamo di fare un dibattito sul tema del lavoro che è di nicchia. Il salario minimo per carità, è interessante, però si rivolge ad una platea di lavoratori che in Italia sono già coperti da un contratto nazionale. Se c’è un contratto nazionale, c’è un salario minimo. Non vorrei che questo fosse un obiettivo per non affrontare una seria di problemi sulle discriminazioni dei lavoratori in Italia”.

