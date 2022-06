Mancanza di personale e reddito di cittadinanza, con chi se la prende Guido Crosetto

02 giugno 2022 a

Negli ultimi tempi il problema della mancanza di personale è emerso in tutta la sua gravità. Chi cerca di assumere personale si trova spesso di fronte all'impossibilità di trovare figure adeguate e soprattutto disponibili. Secondo alcuni complici sarebbero anche le modalità con cui viene assegnato il reddito di cittadinanza che sta diventando una vera e propria rendita vitalizia.

Sul tema della mancanza di personale prende la parola anche l'imprenditore Guido Crosetto che accende i riflettori sullo scarso rispetto delle regole. "Se rispetti la legge e i contratti, non fatichi a trovare persone che abbiano voglia di lavorare - scrive Crosetto su Twitter - Se pensi che assumere le persone sia fare loro un regalo di cui devono esserti grate, accettando ogni titolo di trattamento, meriti di rimanere solo".

A chi gli fa notare se il problema non sia, invece, il Reddito di cittadinanza, Crosetto risponde che si tratta di due questione diverse. "Sono due discorsi totalmente diversi - controbatte Crosetto - La legge che istituisce il Reddito di Cittadinanza fa schifo. Non l’intervento economico a sostegno delle persone in stato di povertà, che è necessario e giusto, ma il resto è da buttare".

