Il M5S non molla l'assalto a Mario Draghi. Angela Raffa attacca: “Fa quello che gli dice Joe Biden”

Negli scorsi giorni si è abbattuta la bufera che si abbatte sul tesoriere pentastellato Claudio Cominardi, fedelissimo di Beppe Grillo, per un post su Instagram che ritrae il premier Mario Draghi come un cane al guinzaglio del presidente Usa Joe Biden. Sullo sfondo l’eterno dilemma che anima la battaglia interna tra governisti e anti-draghiani: continuare a sostenere l’esecutivo o uscire dalla maggioranza? Ci pensa l’uomo dei conti M5S con il suo post contro Draghi a gettare benzina sul fuoco, scatenando la reazione furente (anche nelle chat interne) dell’ala governista che si aspettava una netta presa di distanza da parte di Giuseppe Conte, ma invece è rimasta ancor più delusa perché il leader M5S ha liquidato così la polemica sul fotomontaggio di Cominardi: «Non mi fate parlare di una foto postata, mi hanno detto che si tratta di graffiti... Non diamo importanza».

La polemica non si è esaurita e anche Angela Raffa, deputata del M5S, si è schierata contro Draghi: «Se mi ha indignata il fotomontaggio postato da Cominardi? Non mi ha indignata, anzi un po’ mi ha divertita perché rappresenta la realtà. Draghi fa quello che gli dice di fare Biden, non è una sorpresa, non lo scopriamo oggi».

