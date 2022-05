Draghi e Putin, la telefonata allo Zar raccontata agli studenti: "Parlavo di pace e lui...". Una risposta sconcertante

20 maggio 2022

"Noi italiani viviamo questa guerra per fortuna di riflesso, da lontano. E quindi ci chiediamo, mi chiedo, cosa si può fare oltre ad aiutare quello che era un piccolino, l'amico? Quello che si può e deve fare è cercare la pace, di fare in modo che i due", Ucraina e Russia, "smettano di sparare e comincino a parlare. Questo è quello che dobbiamo cercare di fare". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione dell'incontro con gli alunni della scuola secondaria inferiore "Dante Alighieri" a Sommacampagna, in provincia di Verona. "Io l'ultima volta che ho parlato con il presidente Putin - ricorda - ho cominciato la telefonata dicendo la chiamo perché voglio parlare di pace. E mi ha detto non è il momento.