Omnibus, Mario Draghi ha nuovamente stracciato Giuseppe Conte. Maria Teresa Meli: “Non se l'è filato”

Luca De Lellis 20 maggio 2022

a

a

L’elezione della senatrice di Forza Italia Stefania Craxi a presidente della Commissione Esteri del Senato ha scatenato la furia del Movimento 5 Stelle, in particolare nella persona dell’ex Premier Giuseppe Conte. Maria Teresa Meli, firma del Corriere della Sera, durante la puntata di Omnibus andata in onda su La7 nella mattinata di venerdì 20 maggio, ha lanciato una seria stoccata al leader dei grillini: “Dopo che Conte ha minacciato partendo proprio dall’elezione di Stefania Craxi, chissà che doveva succedere, e poi non è accaduto nulla. Peraltro, è stato anche costretto a farle gli auguri in ritardo”. Rincarando la dose, ha espresso il suo parere sul comportamento del Presidente del Consiglio in carica: “Draghi non se l’è minimamente filato, lo ha isolato”.

È chiaro che il Movimento 5 Stelle, in questo governo formato da tutti (eccetto FdI), si senta un pesce fuor d’acqua. Da quanto il Capo di Stato Mattarella ha chiamato Draghi per guidare il paese, i grillini non hanno più toccato palla, e questa situazione ne è stata l’ennesima dimostrazione. L’ospite della conduttrice Alessandra Sardoni non ha avuto parole benevole neanche nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini che, nell’ultimo periodo, ha sostenuto idee concordanti con quelle di Conte in merito al conflitto in Ucraina: “Gli unici a chiedere un nuovo voto e una nuova risoluzione erano il capogruppo della Camera e la capogruppo del Senato dei 5S. Neanche Salvini ha chiesto questo, nonostante abbia fatto un discorso un po’ da bar sulla pace e sulla guerra”.

La verità, in questo momento storico, “è che nessuno può permettersi una crisi di governo”. La guerra non consente scossoni politici che finiscano col minare le già fragili certezze di un esecutivo sempre più disunito. La sensazione è che ogni forza politica voglia avviare una crisi immediata, che però non potrebbe giustificare agli occhi degli italiani. Come ha concluso anche Maria Teresa Meli, in questo governo, “la maggioranza è molto divisa e ogni partito è debole”.

