Vittorio Colao finanzia i siti e fa felici i webmaster

Gianfranco Ferroni 17 maggio 2022 a

a

a

Vittorio Colao ha fatto stanziare 400 milioni di euro per migliorare i siti internet delle amministrazioni pubbliche, e un esponente del Pd, imitando il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca dice che si tratta di «un regalo per i webmaster, in pratica ha trovato lavoro a un sacco di grillini». Il bando esiste, e per volontà del ministro per la Transizione digitale attua la misura 1.4.1. del Pnrr, con l’indicazione di «esperienza del cittadino nei servizi pubblici». Tra l’altro, il 40% dell’importo è dedicato ai comuni situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In teoria, dovrebbero migliorare i «servizi digitali» degli enti locali.

Cinquestelle contro Draghi: "Stop armi, sulla guerra serve un altro voto". E Conte "finge" di scaricare Grillo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.