Nicola Porro e la guerra in Forza Italia: "Pensano solo a salvare il c**o", affondo brutale in diretta

Nicola Porro nella sua consueta Zuppa sui social passa in rassegna i temi in rivolta sui quotidiani e lunedì 16 maggio parte dai commenti sull'Eurovision Song Contest, vinto dall'Ucraina dopo l'appello di Volodymyr Zelensky a votare per la Kalush Orchestra in chiave naturalmente anti-russa. "Con il televoto siamo tutti bravi ma quando c'è da fare un voto parlamentare per mandare le armi a Kiev arrivano i distinguo, figuriamoci se si parla di andare lì boots on the ground..." afferma il giornalista che commenta la prima pagina di Libero.

Di Maio rassicura Draghi ma il M5s pacifista spaventa il governo: resa dei conti in Parlamento sulle armi a Kiev

Ma tra i temi più caldi della giornata politica c'è la guerra in Forza Italia, con Maria Stella Gelmini - e non solo - che protesta per il potere crescente di Licia Ronzulli. Il partito fondando da Silvio Berlusconi "sta deflagrando", afferma Porro che legge i titoli dei quotidiani sul terremoto azzurro con la guerra tra i "draghiani" e i meno governisti. "Si distruggano come meglio credono" è l'affondo di Porro, "ma non prendiamoci per il c***: questi si stanno giocando il seggio alle prossime elezioni politiche". Meno voti, in base ai sondaggi, e meno posti disponibili per la riduzione dei parlamentari.

Berlusconi nomina Ronzulli commissaria in Lombardia e insorge Gelmini: scintille in Forza Italia

Altro che grandi principi, incalza il giornalista di Quarta Repubblica, in ballo c'è solo la poltrona. È una guerra per "scegliere chi va in lista, è legittimo, ma il resto sono str***ate. In tutti i partiti stanno pensando solo a come mettere il proprio cu***tto al caldo", è la stoccata di Porro.

