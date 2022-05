Il buco nero del Movimento 5 Stelle nel sondaggio riservato: perso il 20% dal 2018

10 maggio 2022 a

Mai così in basso ed un cambio al vertice che non ha pagato. Come rivelato da Dagospia c’è un’aria pesantissima all’interno del Movimento 5 Stelle per un sondaggio riservato che è iniziato a circolare nelle chat dei parlamentari grillini. Il partito, guidato da Giuseppe Conte dopo l’esperienza da presidente del Consiglio, si attesta ad un misero 10,2%, con uno scarto di oltre 20 punti percentuali rispetto alle elezioni politiche del 2018. Il Movimento fondato da Beppe Grillo è praticamente polverizzato e l’emorragia nei sondaggi è continua: non stupirebbe se le prossime rilevazioni segnalassero un calo sotto alla doppia cifra.

