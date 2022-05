Sondaggio Mentana, massimo storico per FdI: la Meloni stacca il Pd. Incubo quorum per i referendum sulla giustizia

09 maggio 2022 a

È il "massimo storico", spiega Enrico Mentana commentando il risultato di Fratelli d'Italia nel consueto sondaggio Swg presentato al Tg La7 lunedì 9 maggio. Il partito di Giorgia Meloni, sempre più in sintonia con la maggioranza degli italiani anche per quanto riguarda la guerra in Ucraina e le armi a Kiev. Nella rilevazione sulle intenzioni di voto FdI cresce di mezzo punto percentuale e vola al 22,6 per cento, un record. Cresce il distacco con il Pd di Enrico Letta, che al contrario spinge per aumentare gli aiuti militari all'Ucraina. Il Partito democratico perde lo 0,6 per cento e si attesta al 21.

In lieve flessione la Lega di Matteo Salvini data al 15,6 per cento in virtà di un calo di due decimali. Guadagna lo 0,3 per cento il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che sale al 12,8 per cento. Stabili Forza Italia all'8 per cento e Azione +Europa al 5,3. Nel gruppone del due per cento tanti segni positivi con Mdp Articolo 1 al 2,5 per cento, Italia viva al 2,4 come i Verdi. PIn calo Sinistra Italiana (-0,3, 2,1 per cento) mentre cresce i due decimali Italexit di Gianluigi Paragone (2,1 per cento).

Indicazioni preliminari arrivano poi sui referendum sulla giustizia che a oggi nonna arriverebbero al quorum. Gli elettori intenzionati ad andare a votare il 12 giugno sono circa il 30-35 per cento. Diversi gli orientamenti di voto sui singoli quesiti. Il 47 per cento degli intervistati convinti di andare a votare è favorevole alla separazione delle carriere. Percentuali più basse per il "sì" negli altri referendum, fino all'abolizione della Legge Severino bocciata dal 54 per cento degli italiani.

