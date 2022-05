Draghi obbedirà agli ordini di Biden. Stasera Italia, Barbara Lezzi (M5s) sconsolata su armi e guerra

09 maggio 2022 a

Il faccia a faccia tra il premier Mario Draghi e il presidente americano Joe Biden martedì 10 maggio a Washington agita la politica con un Paese sempre più spaccato sul sostegno incondizionato all'Ucraina. La senatrice del Movimento 5 stelle Barbara Lezzi, ex ministro per il Sud, non ha troppe speranze sull'esito del vertice. "Dovremmo essere più pronti a tutelare i nostri interessi" dice Lezzi nel corso di Stasera Italia, lunedì 9 maggio. "Interessi che non sono gli stessi degli Stati Uniti. Questo non vuol dire essere contro l'America" dice l'esponente grillina nel programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, "ma noi la guerra ce l'abbiamo in casa".

Il primo obiettivo, argomenta Lezzi, è raggiungere un cessate il fuoco "fermare il sangue degli innocenti. Continuando a inviare armi non si arriverà a un cessate un fuoco, figuriamoci un trattato di pace". Per la grillina i giochi sono segnati. Draghi a Washington "andrà a prendere ordini e a eseguirli perché non ha la forza né la volontà" di staccarsi dalla sudditanza dagli Usa, è il ragionamento della 5stelle. "Altrimenti sarebbe venuto in Parlamento" a riferire sul vertice e a ricevere il parere dell'Aula.

