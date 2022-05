Sara Cunial con aglio, acquasanta e paletto: "Statemi lontana". Scena assurda alla Camera

05 maggio 2022

"Vi consiglio di starmi molto lontano, perché mi sono portata un kit di sopravvivenza". Il discorso di Sara Cunial discussa parlamentare del Gruppo Misto ed ex M5s, alla Camera dei deputati si concluder con un colpo di scena. Cin la voce leggermente tremante, la Cunia mette giù i fogli che ha letto nei precedenti sette minuti dell'intervento e prende, mostrandoli all'Aula, alcuni oggetti: "Ho qui con me acqua santa, aglio e paletti". Insomma, un kit da ammazza-vampiri per difendersi dai colleghi.



"Grazie per aver utilizzato i soldi degli italiani per comprare dalle partecipate di Stato ciò che davvero è necessario per la nostra sussistenza: salute, cultura e benessere, le benedette armi offensive, identità digitale, 5G, inceneritori, vaccini, insomma tutti beni di prima necessità", ha detto tra l'altro Cunial toccando vari temi che l'hanno resa popolare. "Grazie, perché avete trasformato le nostre più profonde paure in forza ed energia. Siamo sani, siamo vivi, siamo integri, coerenti e, quindi, non ricattabili e questo vi fa paura", ha aggiunto.



I video del siparietto ha suscitato numerose reazioni. "Eravamo abituati ai suoi ridicoli siparietti no vax, ma stavolta la deputata Sara Cunial ha esagerato. Chiede rispetto, ma è la prima a non averne dileggiando un luogo, il Parlamento, non a caso considerato la casa degli italiani", scrive a riguardo la conduttrice di La7, Myrta Merlino.