Giorgia Meloni vede la crisi di governo: una buona notizia, non vanno avanti su niente

05 maggio 2022 a

a

a

Giorgia Meloni non risparmia critiche al governo e all’azione del presidente del Consiglio Draghi. La leader di Fratelli d’Italia ha risposto alle domande dei giornalisti a margine della conferenza stampa a sostegno del candidato sindaco di Como, Giordano Molteni, con in particolare una domanda su un eventuale rischio crisi di governo dopo le ultime prese di posizione del leader del M5S, Giuseppe Conte: “Penso che la crisi di governo si rischi da diverso tempo e penso anche che sia una buona notizia. Quello che accade nella maggioranza dimostra che tu non puoi prendere una persona, per quanto autorevole sia, e mettergli attorno partiti che non condividono niente e pensare che funziona. Man mano che si avvicinano le elezioni i partiti, in particolare della maggioranza, devono segnalare la loro esistenza in vita e cercheranno tutti di distinguersi anche rispetto alle scelte che hanno fatto”

Il silenzio armato di Draghi: scappa dal Parlamento sulla guerra in Ucraina

“Fa - prosegue ancora la Meloni - un po’ sorridere la posizione di Conte, che ieri ha votato un mandato pieno al governo sul tema delle armi e oggi chiede che Draghi venga a riferire. Allora non glielo davi prima, che è come mi comporto io quando non sono d’accordo su qualcosa. Qui è una politica che cerca di dire ‘io sono diverso dagli altri’ e il risultato è che il governo non riesce ad andare avanti su niente. Lo vediamo su delega fiscale, Superbonus, catasto e conflitto. Questo indebolisce l’Italia. E comunque - conclude la numero uno di FdI - sono assolutamente favorevole che Draghi venga sempre a riferire in aula, tutte le volte che può”.

Frattura sull'Ucraina: il sondaggio sulle armi spacca gli italiani. Che eleggono Papa Francesco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.