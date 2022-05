Quante telefonate per il vertice di centrodestra. E spunta il gossip sulla giovane parlamentare azzurra e FdI

Arnaldo Magro 04 maggio 2022 a

Si è lavorato alacremente durante il week-end per organizzare quel tanto vociferato vertice del centrodestra. È stato un susseguirsi frenetico di telefonate tra Ronzulli, Salvini e La Russa. Far combaciare le agende dei leader non è mai impresa facile ed ecco l'incontro, dato per certo per domenica sera, saltare a data da destinarsi. Il giorno giusto dovrebbe essere domani. Probabilmente all'ora di pranzo. O «a colazione» come è solito definire il pasto Silvio Berlusconi.

A proposito di centrodestra, si rincorrono le voci maligne che vorrebbero la giovane parlamentare azzurra molto vicina ad ambienti di FdI. C'è chi parla di un legame sentimentale, addirittura di un nuovo amore pronto a sbocciare, chi di una semplice infatuazione, chi invece di semplice opportunismo carrieristico.

