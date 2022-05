C'è chi spiega l'economia meglio di Mario Draghi. La scommessa sulle materie prime

Gianfranco Ferroni 03 maggio 2022 a

a

a

Come spiegare l'inflazione meglio del ministro dell'Economia Daniele Franco. E, soprattutto, del premier Mario Draghi. Il gestore di uno dei grandi fondi d'investimento, quelli per capirci che gestiscono cifre superiori a quelle di uno stato di medie dimensioni, in una riunione riservata dice con chiarezza: «Se la borsa scende è perché oggi è conveniente puntare sulle materie prime. Con queste si guadagnerà tantissimo». Generi agricoli, e non solo, come i metalli di base, protagonisti di prevedibili squilibri tra domanda ed offerta, nel prossimo futuro.

"Non torneremo alle cifre pre-conflitto" Gas e petrolio, l'economista stronca ogni previsione

Manovre iniziate quando ancora non c'era carenza di prodotti. Materie vere, reali, che sono diventate oggetto di scommesse: una volta invece piacevano i bond, i derivati, e forse era meglio, perché in gioco non c'era la sopravvivenza degli esseri umani. Mettiamoci anche l'utilizzo di prodotti agricoli per creare energia, nel nome della transizione ecologica, e il disastro è assicurato.

"Ora doveva iniziare la ripresa" Pil e recessione, lo sconforto del governo nella frase del ministro Franco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.