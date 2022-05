Otto e mezzo, Lucio Caracciolo contro le parole di Sergej Lavrov

02 maggio 2022 a

a

a

Oscenità e minacce all'Italia. Lucio Caracciolo, direttore di Limes, va giù duro contro il ministro degli Esteri russo ospite della puntata di "Zona Bianca" andata in onda domenica 1° maggio.

"A Lavrov avrei detto..." Friedman fa la lezioncina e la Palombelli non ci sta: botta e risposta

"Lavrov ha detto oscenità e la cosa peggiore è che le pensa sul serio - ha detto Lucio Caracciolo a Lilli Gruber che lo intervistava - E' stata un'intervista assolutamente rivelatrice. L'importante è rispettare la separazione tra politica e informazione". Poi Caracciolo ha parlato anche delle parole di Lavrov su Zelensky e Hitler. "L'antisemitismo non è una novità storica da quelle parti - ha concluso Caracciolo - Lavrov ha minacciato l'Italia e praticamente ha detto: aspettatevi conseguenze per come vi state comportando".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.