Giorgia Meloni non perdona Roberto Speranza: “Politiche scellerate, hai distrutto le vite dei giovani”

Giorgia Meloni punta ancora il dito contro il ministro della Salute Roberto Speranza. Con un post su Facebook la leader di Fratelli d’Italia ha rilanciato le parole di Francesco Borgonovo contro la gestione del Covid e si è concentrata sui danni alle vite sociali dei giovani per le restrizioni dovute alla pandemia: “Tra sport vietato, didattica a distanza perenne e vita sociale ridotta all’osso, i giovani hanno pagato caro il prezzo delle politiche scellerate di Speranza e Co. Chi restituirà ai nostri ragazzi i migliori anni della loro vita trascorsi in questo modo a causa di misure ridicole e illogiche?”.

Video su questo argomento Speranza: "Non siamo usciti dallo stato di emergenza, la pandemia c'è ancora" | VIDEO

“Sarebbe bello anche se Speranza parlasse a quei giovani che la loro vita l'avevano pianificata, ma hanno visto i loro piani sgretolarsi a causa della gestione sconsiderata della pandemia di Covid da parte del Ministro e dei suoi collaboratori, che ancora - le dichiarazioni del giornalista de La Verità nell’accusare Speranza - insistono a proporre i modelli operativi più fallimentari del globo”.

