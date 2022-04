Gli applausi di Luigi Di Maio per il parco eolico di Taranto

Gianfranco Ferroni 22 aprile 2022 a

a

a

Applausi dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio per l’inaugurazione di Beleolico, il parco eolico offshore realizzato a Taranto da Renexia, società del gruppo Toto. Il titolare della Farnesina ha detto: «Cogliamo pienamente il valore strategico di questo progetto nel contesto della transizione energetica che, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, ci prefiggiamo di accelerare per raggiungere la neutralità climatica al 2050. Aziende come Renexia svolgono un ruolo importante per lo sviluppo di soluzioni innovative che favoriscano l'incontro tra domanda e offerta nel modo più efficiente e sostenibile».

Finita la pandemia tornano le serate tra vip e politici

Non solo, Di Maio ha anche detto che «con questa consapevolezza l'approccio della Farnesina nella sua missione di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo e promozione del commercio estero, si fonda su un dialogo costante con la realtà imprenditoriale. Siamo al vostro ascolto, per mettere in campo, come abbiamo fatto durante l'emergenza pandemica con il Patto per l'Export, le misure più adeguate alle vostre esigenze e difficoltà».

Il governo sceglie i condizionatori: Draghi si compra un nuovo impianto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.