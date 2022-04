Finita la pandemia Covid tornano le serate tra vip e politici

Gianfranco Ferroni 22 aprile 2022 a

A Roma, con la fine dell’emergenza causata dalla pandemia, per i vip sono ricominciate le giornate piene di appuntamenti. L’altra sera numerosi esponenti del mondo della cultura hanno timbrato un doppio cartellino: prima nella Galleria Alberto Sordi per l’ultima fatica editoriale del ministro Dario Franceschini, poi a piazza Navona nella chiesa di Sant’Agnese in Agone per il concerto di Webuild, con patron Pietro Salini. A differenza di altri, provatissimi dal ritorno agli eventi, si facevano notare per la loro «scioltezza» nel districarsi nella lunga serata due protagonisti della cultura: Michele Dall’Ongaro e Mario De Simoni.

