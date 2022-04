Straordinario segnale politico. Luisa Regimenti applaude il viaggio della presidente Metsola a Kiev

01 aprile 2022 a

“La visita della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a Kiev rappresenta un coraggioso, importante e straordinario segnale politico”. Ad applaudire l’iniziativa della numero uno del Parlamento Ue è l’eurodeputata di Forza Italia, Luisa Regimenti, che in una nota tesse le lodi della Metsola per il gesto sulla guerra in Ucraina: “Con questa missione la presidente porta un messaggio di affetto, vicinanza e solidarietà da parte dell’Unione Europea in favore della popolazione martoriata da questa guerra insensata. E lo fa nel modo più genuino e concreto, andando direttamente a Kiev, in mezzo alla gente”.

“Un viaggio ancora più importante perché - sottolinea la Regimenti - non solo manifesta incoraggiamento e sostegno alle donne, ai bambini e agli uomini ucraini vittime delle bombe, ma vuole dir loro che non sono soli, che l’Europa è al loro fianco e che userà tutti i mezzi possibili, sia attraverso la diplomazia sia attraverso le durissime sanzioni alla Russia, per riportare finalmente la pace”.

