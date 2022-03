Draghi contestato nel Rione Sanità a Napoli, il gesto clamoroso del premier spiazza tutti

29 marzo 2022

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo aver siglato il Patto per Napoli al Maschio Angioino, si reca in visita nel Rione Sanità. All'uscita dalla pizzeria, dove si è trattenuto per il pranzo con il sindaco Gaetano Manfredi e con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha risposto con sorrisi e saluti ad alcuni contestatori che gli urlavano contro.