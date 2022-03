Giorgia Meloni elogia i governi sovranisti di Polonia e Ungheria: ruolo cruciale, sinistra sbugiardata

29 marzo 2022 a

Giorgia Meloni all’attacco della sinistra nazionale ed internazionale. La leader di Fratelli d’Italia, riprendendo un intervento televisivo di Pietrangelo Buttafuoco sul tema dei sovranisti, si è schierata a difesa degli esecutivi di Polonia ed Ungheria, che hanno aperto le porte dei loro confini ai profughi che scappano dalla guerra in Ucraina: “La sinistra italiana ed europea ha sempre messo in cattiva luce i governi sovranisti della Polonia e dell'Ungheria. Oggi, a causa della grave crisi internazionale che stiamo vivendo, è emerso - sottolinea la Meloni in un post su Facebook - il loro fondamentale ruolo. Ascoltate le lucide parole di Pietrangelo Buttafuoco, che afferma che gli 'orribili sovranisti' sono diventati fondamentali”.

