Sanzioni penali per chi usa la "Z", Alessandra Moretti del Pd si fa ridere dietro sui social: "Allora abolite Zorro"

Aboliamo la "Z" in tutta Europa. L'ultima battaglia dell'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti provoca la reazione dei sociale con gli utenti che la ricoprono di critiche e tweet ironici. Tutto parte da un post lanciato dalla dem proprio su Twitter: "Gli stati federali tedeschi della Bassa Sassonia e della Baviera annunciano sanzioni penali per chi userà il segno 'Z' nei luoghi pubblici. Nessuna equidistanza e totale condanna per l’aggressione di Putin. Facciamo lo stesso in tutta Europa", scrive l'europarlamentare con riferimento ai segni usati dall'esercito russo in Ucraina, una zeta a cui sono stati attribuiti diversi significati strategici e propagandistici, e che sono diventati un simbolo distintivo per chi sostiene le ragioni della Russia nel conflitto che infiamma l’Europa da un mese.

La battaglia di principio "senza se e senza ma" ha provocato le ironie di molti utenti che hanno riversato sulla bacheca social della Moretti immagini di Zorro e la celebre "Z" incisa a colpi di spada sui "cattivi" del celebtr personaggio di finzione. "L’idea che lei guadagni migliaia di euro al mese che paghiamo noi, per dire queste ca**ate, mi fa ribollire il sangue. Che classe politica di m... abbiamo!; "Coi problemi reali in cui versa il nostro paese e 500mila aziende che stanno per chiudere, questo è il punto massimo di intelletto che lei riesce ad esprimere. Non riesco neanche ad insultarla"; sono solo alcuni dei commenti critici che si leggono in calce al post, mentre altri utenti si limitano a scrivere una sfilza di "Z" o immagini del celebre cartone Zeta la formica.

