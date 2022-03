Consiglio europeo, sull'energia l'Ue non trova l'intesa: "Non c'è una linea comune"

25 marzo 2022 a

La guerra in Ucraina e le questioni energetiche si intrecciano nel quadro politico europeo e la decisione, che non è solo economica ma anche e soprattutto politica, diventa ogni giorno più complicata. Non è bastato il Consiglio europeo fiume per mettere d'accordo tutti, l'intesa su gas ed energia è ancora lontana. E che l'accordo da trovare fosse difficile e che le posizioni fossero spaccate si era capito fin dall'ora di pranzo: la riunione che avrebbe dovuto concludersi entro la mattina è infatti andata avanti fino alla sera delineando la mancanza di una vera linea comune nei Paesi Ue. Sì a spacchettamento e al tetto sul prezzo del gas con un trattamento speciale per la Spagna. Sarà poi la Commissione europea a intervenire sui singoli Stati membri. Non ci sarà una riduzione dell'approvvigionamento ma acquisti congiunti coordinati sempre dalla Commissione europea.

La sintesi del premier Mario Draghi in conferenza con la stampa è chiarissima: "Il Consiglio europeo è stato focalizzato sulla discussione sull'energia elettrica, dove ci sono stati dei passi avanti sulla strada verso decisioni da prendere insieme in un momento molto difficile". Già durante il pomeriggio l'inviata di Enrico Mentana collegata con lo Speciale LA7 raccontava il retroscena delle due posizioni emergenti sulle soluzioni per risolvere la crisi dell'energia: da una parte quella di Italia e Spagna che chiedevano un intervento della Ue per fissare un tetto del prezzo del gas; dall'altra la posizione predominante dell'Olanda che puntava invece a un intervento esclusivamente a livello nazionale. Tutti d'accordo invece sullo stoccaggio e l'acquisto comune come già avvenuto per i vaccini contro il Covid.

La Commissione Ue esplorerà ipotesi sul tetto del prezzo del gas

"Abbiamo tenuto il punto sul fatto che per noi alcune misure sono state già intraprese" spiega il premier Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. "Il sostegno alle famiglie e all'imprese per mitigare l'effetto dell'aumento del prezzo del gas e dell'elettricità, la tassazione dei profitti straordinari fatti dalle società produttrici e che commercializzano l'energia elettrica e anche la possibilità di mettere un tetto al prezzo del gas. Su tutto questo si è deciso che la Commissione discuterà ed esplorerà tutte queste opzioni con gli stakeholders, che sicuramente sono le grandi società petrolifere, le grandi società elettriche, le società di grande distribuzione e probabilmente anche altre". Poi il premier annuncia: "Ci sarà un Consiglio dei ministri dell'energia che parteciperà a questa discussione. Fatto questo, per maggio noi avremo delle proposte a riguardo. Per maggio avremo" anche "una proposta della Commissione sulla possibilità di spacchettare la formazione del prezzo dell'energia elettrica da quella del gas, che è un altro aspetto per il quale bisogna aspettare un rapporto del regolatore europeo", ha aggiunto.

